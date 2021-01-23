أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

: تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بداية من غدٍ الأحد ()

Print
السيسي: تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بداية من غدٍ الأحد (فيديو) : تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بداية من غدٍ الأحد ()

مصراوي Masrawy

08:45 م السبت 23 يناير 2021

(مصراوي):

افتتاح الرئيس عبدالفتاح صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية، لأبرز تصريحات الرئيس السيسي أثناء افتتاح المشروع صباح اليوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له

هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

شبكة عيون الإخبارية