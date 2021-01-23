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صور.. محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة وكيل وزارة التربية والتعليم

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صور.. محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة وكيل وزارة التربية والتعليم صور.. محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة وكيل وزارة التربية والتعليم

مصراوي Masrawy

08:48 م السبت 23 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واجب العزاء لأسرة السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في مسقط رأسه بقرية العنانية بمحافظة دمياط، والذي وافته المنية اليوم السبت، إثر أزمة صحية.

واستقبل المحافظ اللواء محمد رأفت سكرتير عام محافظة دمياط، وسماح السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعدد من قيادات التربية والتعليم الحاليين والسابقين.

قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة وكيل وزارة التربية والتعليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تنسى جهود المخلصين الذين أفنوا حياتهم لخدمة العلم والنهوض بالعملية التعليمية لتخريج جيل من الشباب يرفع اسم ويكون سببًا في تقدمها في كافة المجالات.

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