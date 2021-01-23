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عرض روسي لإسرائيل عن سوريا.. وتأكيد "لن نشتبك مع أميركا"

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عرض روسي لإسرائيل عن سوريا.. وتأكيد "لن نشتبك مع أميركا" عرض روسي لإسرائيل عن سوريا.. وتأكيد "لن نشتبك مع أميركا"

جي بي سي نيوز :- بما يشبه عرض تعاون، قدم وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف، الاثنين، اقتراحاً لإسرائيل مفاده أن تتواصل تل أبيب مع موسكو حال استلامها أية معلومات عن تهديدات تقترب من سوريا، كي تتصرف ، قبل أن تباشر هي بضرب الأهداف وشن العمليات.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين عدة مرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المعنية".

كما أضاف مخاطبا الجانب الإسرائيلي: "إذا كانت لديكم حقائق تفيد بأن تهديدا لدولتكم ينطلق من جزء من الأراضي السورية ، فأبلغونا فورا بهذه الحقائق، وسنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد".

وأوضح لافروف أن موسكو لم تتلق حتى الآن ردا ملموسا على هذا الاقتراح، لكنها تواصل طرحه.

إسرائيل تنتهك وتتخطى!
كما انتقد الوزير الروسي، الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء السورية واللبنانية والتي تعتبر تخطيا للأعراف والقوانين الدولية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.

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جي بي سي نيوز

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