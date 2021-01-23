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صور.. وزير المالية يفتتح مبنى المديرية المالية الجديد في بورسعيد

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صور.. وزير المالية يفتتح مبنى المديرية المالية الجديد في بورسعيد صور.. وزير المالية يفتتح مبنى المديرية المالية الجديد في بورسعيد

مصراوي Masrawy

07:49 م السبت 23 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مبنى المديرية المالية الجديد في حي الضواحي ببورسعيد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد.

وأشار الوزير، عقب افتتاحه المبنى وحضور عدة فعاليات ودورات تدريبية، إلى أن المبنى أقيم بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، وبما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة تُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذي يُساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية " 2030".

وأكد على ضرورة استمرار الإسهام الفعَّال في برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات الذي يُعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي وينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة، ويُسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا.

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