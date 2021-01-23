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رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد

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رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد

رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق، بمقر النادي اليوم السبت رئيس رابطة دوري المحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق، والمدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للنادي أحمد العيسى وأعضاء مجلس إدارة النادي إبراهيم الشهيل وخالد المخايطة ويوسف الموسى.

واطلع رئيس الرابطة ومديرها التنفيذي خلال جولتهما بمقر النادي على المرافق الحديثة والأعمال التطويرية التي يشهدها الفتح ومنها ملعبا كرة القدم اللذان تم الإعلان عنهما مؤخرًا، وكذلك الأعمال القائمة حاليًا بشأن تطوير ملاعب الفئات السنية الرديفة.

من جهة أخرى اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه الرائد غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


ركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا خلال الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية من خلال المناورة التي أقامها على ثلث الملعب، من أجل تصحيح الأخطاء وتنفيذ خطة مواجهة الرائد، وسط حماس كبير من قبل اللاعبين لتحقيق الفوز.

رئيس رابطة دوري المحترفين يزور نادي الفتح.. والفريق يختتم استعداداته لملاقاة الرائد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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