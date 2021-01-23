النصر يختتم تحضيراته تأهبًا لملاقاة الاتحاد.. وبعثة الفريق تغادر إلى جدة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم السبت، آخر تدريباتهم؛ استعدادًا لمباراة الاتحاد المقررة مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

بدأت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة، ثم انطلقت بالجري بسرعات مختلفة، ركز خلالها مدرب الفريق الكرواتي آلين هورفات في مران الأخير على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، بعدها توجه اللاعبون بعد نهاية التدريبات إلى المطار استعدادًا للمغادرة إلى جدة.

وكشفت مصادر إعلامية عدم جاهزية اللاعب عبدالفتاح عسيري للمباراة؛ بسبب حاجته للمزيد من الوقت للتعافي التام من إصابة تمزق الساق؛ فيما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز في لقاء الغد.