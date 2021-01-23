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بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا

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بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا

مصراوي Masrawy

06:41 م السبت 23 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، عن انقطاع التيار، غدا الأحد، في 9 مناطق بالمدينة بسبب أعمال الصيانة.
وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق التسع هي:
- الإبراهيمية "شارع عباس الحلوانی 112 - 121 - 123، شارع تانيس 61 طريق الجيش" ، وذلك في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.
- محرم بك "شارع البلينا وشارع قنال المحمودية" ، في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.
- البيطاش" شارع سمر مون الملامی لش جزار بسملة" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.
- العامرية" بجوار البنك" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.
- السيوف "شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.
- المندرة "شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل"
في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.
- الجمرك "شارع وكالة الليمون" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.
- أبو قير "خلف خط رشيد سكة حديد - معمورة البلد خلف مدرسة المنار" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.
- برج العرب" بهيج" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.
يذكر أن 10 مناطق في الإسكندرية شهدت فصل التيار الكهربائي المغذي لها، اليوم، بسبب إجراء أعمال صيانة، أبرزها " السيوف، سابا باشا، ابو قير، محرم بك، العامرية، الدخيلة القباري ،الهانوفيل، مرغم، المندرة" .

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