بالتفاصيل.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية غدًا

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، عن انقطاع التيار، غدا الأحد، في 9 مناطق بالمدينة بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المناطق التسع هي:

- الإبراهيمية "شارع عباس الحلوانی 112 - 121 - 123، شارع تانيس 61 طريق الجيش" ، وذلك في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

- محرم بك "شارع البلينا وشارع قنال المحمودية" ، في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

- البيطاش" شارع سمر مون الملامی لش جزار بسملة" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.

- العامرية" بجوار البنك" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.

- السيوف "شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

- المندرة "شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل"

في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

- الجمرك "شارع وكالة الليمون" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

- أبو قير "خلف خط رشيد سكة حديد - معمورة البلد خلف مدرسة المنار" في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

- برج العرب" بهيج" في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.

يذكر أن 10 مناطق في الإسكندرية شهدت فصل التيار الكهربائي المغذي لها، اليوم، بسبب إجراء أعمال صيانة، أبرزها " السيوف، سابا باشا، ابو قير، محرم بك، العامرية، الدخيلة القباري ،الهانوفيل، مرغم، المندرة" .