9 وفيات 730 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (730) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (407) في محافظة العاصمة عمّان.

- (161) في محافظة إربد، منها (9) في الرمثا.

- (58) في محافظة الزرقاء.

- (24) في محافظة الكرك.

- (20) في محافظة البلقاء.

- (19) في محافظة المفرق.

- (12) في محافظة جرش.

- (11) في محافظة الطفيلة.

- (8) في محافظة عجلون.

- (7) في محافظة العقبة.

- (3) في محافظة مأدبا.

- (0) في محافظة معان.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (318,911) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (9708) حالات.

- سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4207) حالات.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (41) حالة، فيما غادرت (62) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (391) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (318) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (139) بنسبة إشغال (16%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (72) بنسبة إشغال (8%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (796) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (304,996) حالة.

- تمّ إجراء (18,372) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,678,331) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.97%).