أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يمدد عقد الحربي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني تحت17 -
لجنة الحكام تسلم الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين -
هاتف الطبيب المتهم بالتحرش تحت الفحص.. ابتز أحد ضحاياه بفيديوهات مصورة له -
فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رسميًا.. تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

Print
رسميًا.. مصر تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا رسميًا.. تتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

05:00 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، التعاقد مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" الهندية، المصنعين للقاح "أسترازينيكا/أكسفورد"؛ للحصول على 20 مليون جرعة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير احتياجات المصريين من لقاحات كورونا، وفق بيان الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي اليوم السبت.

كانت هيئة الدواء المصرية، تسلمت أوراق لقاح أكسفورد – أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده للبلاد؛ لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه الطارئ.

وسبق أن قالت أسترازينيكا، إن لقاحها فعال بنسبة 70% في الوقاية من المرض.

ومن أبرز ميزات لقاح مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أنه سهل التخزين إذ يتطلب حرارة jتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.

وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021.

ويعتمد اللقاح على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

كما أنه أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن". والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

شبكة عيون الإخبارية