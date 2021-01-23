قبل وبعد.. 5 مراحل لمنظومة التنسيق الإلكتروني الجديد للجامعات الخاصة والأهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بأن تتولى الجامعات الخاصة والأهلية، تنظيم وتطبيق آلية قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيا وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، والمرفقة لهذا القرار، ولا يجوز للجامعات قيد أي طلاب جدد بها إلا وفقا لتلك القواعد والضوابط وذلك بمراعات قواعد قبول الطلاب في التعليم الجامعي داخل جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على أن يسري على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2020 - 2021)، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وجاء نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وفق الخطوات التالية:

1- مرحلة اختبارات القبول.

2- مرحلة الإعداد للتنسيق.

3- مراحل التنسيق.

4- مرحلة ما بعد التنسيق.

5- بعد انتهاء التنسيق.