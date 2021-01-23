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مصراوي Masrawy

الرياض- (د ب أ):

تصدرت السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في نسب التعافي من فيروس كورونا بحوالي97.7 %.

وذكر مجلس الصحة الخليجي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، االسبت، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة جاءت كالتالي السعودية في المقدمة بنسبة 7ر97 % تلتها البحرين بحوالي 96.7%، ثم الإمارات بحوالي 89.8%، وبعدها سلطنة عُمان بـ 94.1 %، والكويت 95.7%، وقطر بـ 97.4%.

وأوضح المجلس أنه تم تطعيم 4 ملايين و814 ألفا و508 أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج الست.