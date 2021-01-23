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بـ 97.7%.. تتصدر نسب التعافي من كورونا خليجيًا

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بـ 97.7%.. السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا خليجيًا بـ 97.7%.. تتصدر نسب التعافي من كورونا خليجيًا

مصراوي Masrawy

01:03 م السبت 23 يناير 2021

الرياض- (د ب أ):

تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي في نسب التعافي من بحوالي97.7 %.

وذكر مجلس الصحة الخليجي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، االسبت، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة جاءت كالتالي السعودية في المقدمة بنسبة 7ر97 % تلتها البحرين بحوالي 96.7%، ثم الإمارات بحوالي 89.8%، وبعدها سلطنة عُمان بـ 94.1 %، والكويت 95.7%، وقطر بـ 97.4%.

وأوضح المجلس أنه تم تطعيم 4 ملايين و814 ألفا و508 أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج الست.

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