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حالة نادرة.. سيدة تضع رضيعة بـ"سنتين" في سوهاج- صور

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حالة نادرة.. سيدة تضع رضيعة بـ"سنتين" في سوهاج- صور حالة نادرة.. سيدة تضع رضيعة بـ"سنتين" في سوهاج- صور

مصراوي Masrawy

10:41 ص السبت 23 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

وضعت ربة منزل بدارالسلام جنوبي محافظة سوهاج، مساء أمس الجمعة، مولودة بسنتين في فكها السفلي، وتعتبر الحالة نادرة الحدوث.

وقال الدكتور محمود عبدالكريم، أخصائي النساء والتوليد الذي أجرى عملية الولادة القيصرية للسيدة، إن الرضيعة ولدت بعد فترة حمل كاملة، والمولودة هي الأولى لأمها التي تبلغ 21 عامًا.

وأكد "عبدالكريم" أن حالة الطفلة تعتبر من الحالات النادرة، مضيفًا أنها تظهر في الإناث أكثر عن الذكور، وترجع إلى عامل وراثي في بعض الأحيان.

وأشار أخصائي النساء والتوليد، إلى أنه نصح والد المولودة بعرضها على طبيب أطفال لأخذ المشورة الطبية الصحيحة، لافتًا أن الطفلة حالتها الصحية جيدة.

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