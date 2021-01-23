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وفاة القاضي التشيلي خوان غوزمان الذي حقق في قضايا ضد بينوشي

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وفاة القاضي التشيلي خوان غوزمان الذي حقق في قضايا ضد بينوشي وفاة القاضي التشيلي خوان غوزمان الذي حقق في قضايا ضد بينوشي

مصراوي Masrawy

10:19 ص السبت 23 يناير 2021

سانتياجو- (أ ف ب):

أعلنت عائلة خوان غوزمان، أن القاضي التشيلي السابق الذي اشتهر بملاحقته ومحاكمته الديكتاتور السابق أوغوستو بينوشيه بتهم جرائم ضد الإنسانية في عهده (1973-1990)، توفي الجمعة عن 81 عاما.

وكان غوزمان الذي قاد بتصميم تحقيقات حول عهد الحكم الديكتاتوري، لاحق اعتبارا من 1998 الجنرال بينوشيه خصوصا في قضية عمليات القتل التي ارتكبتها "قافلة الموت" مجموعة العسكريين الذين تجولوا في جميع أنحاء البلاد وقتلوا نحو مئة معارض بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في سبتمبر 1973.

ووجه غوزمان تهمتين إلى أوغستو بينوشيه. لكن في 2002 رفضت المحكمة العليا القضية مشيرة إلى إصابة بينوشيه "بخرف معتدل" يمنعه من الدفاع عن نفسه في المحاكم في قضايا تتعلق بأكثر من ثلاثين ألف شخص قتلوا أو فقدوا خلال حكمه.

وقد توفي في ديسمبر 2006 عن 91 عاما ما أنقذه من جميع الملاحقات القضائية التي استهدفته في فرنسا كما في تشيلي.

وكان غوزمان صرح في مقابلة مع صحيفة ألمانية "كان يمكن أن أوافق على قرار المحكمة العليا ، لكن بعد أن رأيت بينوشيه ودرست بجدية التقارير الطبية، لم يسعني إلا أن أحكم على أنه يمتلك قدرات عقلية سليمة".

وأشادت النائبة كارمن هيرتز، التي قتل زوجها كارلوس بيرغوير في بداية عهد بينوشيه إن غوزمان "كان قاضيا شجاعا ملتزما جدا قضية حقوق الإنسان".

وكان غوزمان تقاعد في 2005 ونشر في العام نفسه مذكراته التي تحمل عنوان "على حافة العالم مذكرات القاضي بينوشيه".

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