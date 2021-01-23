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من أجل الإفراج عن نافالني.. احتجاجات في 70 مدينة روسية

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من أجل الإفراج عن نافالني.. احتجاجات في 70 مدينة روسية من أجل الإفراج عن نافالني.. احتجاجات في 70 مدينة روسية

مصراوي Masrawy

10:06 ص السبت 23 يناير 2021

موسكو- (د ب أ):

تشهد 70 مدينة في مختلف أنحاء احتجاجات، السبت، لدعم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني وضد قمع الدولة.

ولم يتم منح تصاريح للمظاهرات، التي تم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

وتم حظر التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة .

كما قامت السلطات أيضا بقمع مساعدي نافالني وأنصاره، واعتقلت العديد من مساعديه بمن فيهم السكرتيرة الصحفية كيرا يارمش.

وصدر حكم على نافالني، الذي عاد من ألمانيا ، حيث كان يتعافى من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك، بالسجن لمدة 30 يومًا قبل المحاكمة في محاكمة مبكرة يوم الاثنين.

ويقول القضاء الروسي إن حكم السجن صدر بحق نافالني بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه فيما يتعلق بحكم سابق من خلال السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وانتقد نافالني وفريقه العملية ووصفوها بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لإسكاته.

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