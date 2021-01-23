تركمانستان تبدأ تجارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا

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مصراوي Masrawy

عشق أباد- (أ ش أ):

أفاد التلفزيون الرسمي في تركمانستان بانطلاق تجارب لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال التلفزيون- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت- إن وزير الصحة التركماني نور محمد أمانيبيسوف أكد انطلاق التجارب خلال اجتماع الحكومة عبر تقنية الفيديو، أمس الجمعة.

وكلف الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمدوف وزير الصحة بالعمل على تسجيل اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا "إيبي فاك كورونا"، إضافة إلى لقاحات أخرى يجري إنتاجها في مختلف البلدان.

وأعلنت وزارة الخارجية التركمانية، قبل عدة أيام، أن تركمانستان أصبحت أول دولة في آسيا، تسجل لقاح (سبوتنيك V).

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في تركمانستان لا تسجل إصابات فيروس كورونا رسميا، لكنها فرضت ارتداء الكمامات الإلزامي وغير ذلك من القيود.

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