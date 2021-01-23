أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

Print
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

مصراوي Masrawy

01:34 ص السبت 23 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب أتوبيس على طريق الزعفرانة الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بإنقلاب أتوبيس على طريق الزعفرانة الجديد، مما أسفر عن إصابة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 23 عاما، و إسلام جمال الدين عبدالعظيم 26 عاما، و أحمد محمد يوسف 38 عاما، و شعبان ممدوح حسن 23 عامًا، و محمود أحمد فتحي 27 عامًا، و عبد الناصر محمد حسين 40 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة بإشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية