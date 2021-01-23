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مدير شباب بني سويف يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

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مدير شباب بني سويف يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" مدير شباب بني سويف يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

مصراوي Masrawy

01:31 ص السبت 23 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
سلم مصطفى إبراهيم مديرعام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك .. صحتك "، بمركز شباب العبور لعدد من شباب المحافظة.

جاء ذلك في حضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

من جانبه أكد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أن الوزارة أطلقت تلك المبادرة، ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسه الرياضة داخل المجتمع، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.​

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