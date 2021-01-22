أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نقيب المحامين: الانتخابات في موعدها والأمل مازال قائمًا في الإشراف القضائي

Print
نقيب المحامين: الانتخابات في موعدها والأمل مازال قائمًا في الإشراف القضائي نقيب المحامين: الانتخابات في موعدها والأمل مازال قائمًا في الإشراف القضائي

مصراوي Masrawy

11:45 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

وجّه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة إلى الجمعية العمومية، قال فيها إن انتخابات النقابة في موعدها، مضيفًا أن الأمل في الإشراف القضائي مازال قائمًا.

وأضاف عطية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيكون البديل هيئات التدريس في كليات الحقوق، وظني أن نشر البلبلة مقصود من البعض لأنهم لا يريدون الانتخابات لأغراض لا تفوت فلا تمكنوهم من هذه الجريمة".

وفي سياق متصل، ذكر نقيب المحامين، أن فكرة هيئة المحامين القضائية للنظر البعيد وليس للانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن نقيب المحامين، قال عبر صفحته الرسمية ظهر اليوم: "هيئة المحامين القضائية أدعو لتشكيلها من محامين حياديين لتتولى انتخاباتنا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية