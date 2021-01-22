السودان: ارتفاع عدد ضحايا أعمال العنف في الجنينة إلى 161 قتيلا

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مصراوي Masrawy

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة، عاصمة الولاية، إلى 161 قتيلا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللجنة قولها: إن الأحداث خلفت أيضا 215 جريحا، لافتة إلى أنه لم تُسجل أي اصابات جديدة اليوم.

وأوضحت اللجنة أنه ما زالت فرق من السكان ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني تقوم بالبحث عن المفقودين خلال الأحداث خاصة في المناطق التي لم يتيسر الوصول إليها في الأيام الماضية نتيجة التعقيدات الأمنية.