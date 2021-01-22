الجيش الليبي: اللجنة العسكرية طالبت بخروج جميع المرتزقة من البلاد فورا

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مصراوي Masrawy

طرابلس - (أ ش أ):

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب إن اللجنة العسكرية (5+5) طالبت، خلال اجتماعها في 20 يناير الجاري، بخروج جميع القوات الأجنبية، وكذلك جميع المرتزقة من البلاد فورا، وتفعيل حظر السلاح إلى ليبيا والالتزام والتقيد به، وأيضاً توقيع عقوبات على المعرقلين لتنفيذ الاتفاق سواء دول أو أشخاص.

وأضاف المحجوب- وفقا لموقع (ليبيا 24) أن جميع الأطراف أكدت ضرورة خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وعودة الاستقرار إليها.

يذكر أن اللجنة العسكرية (5+5) اجتمعت بمشاركة ممثلين من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا.