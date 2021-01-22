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بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا

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بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

11:21 م الجمعة 22 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب المستجد (كوفيد-19)، وأكد أنه لن يترك الناس جوعي.

وأضاف بايدن، في خطاب له بالبيت الأبيض اليوم، الجمعة، أن إدارته، وفي ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا، ستعمل على تنمية الاقتصاد لجميع الأمريكيين، ليس فقط للغد، ولكن في المستقبل.

وتابع بايدن أن الأمريكيين أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم.

وقال الرئيس الأمريكي، في خطابه، إنه "لا يمكننا السماح بطرد الناس بسبب شيء لم يفعلوه بأنفسهم"، مضيفاً أن إدارته لن تقبل بطرد المواطنين من وظائفهم "وعلينا أن نتحرك الآن".

وأشار بايدن إلى أن الأزمة الاقتصادية في بلاده تتفاقم وينبغي اتخاذ إجراءات حازمة وجريئة، موضحاً أن قطاع التعليم في الولايات المتحدة فقد أكثر من 600 ألف وظيفة.

وأوضح بايدن أن خطة إنقاذ الولايات المتحدة "ترمي إلى توزيع مساعدات مالية على الأسر، وأنها سوف تُخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر".

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