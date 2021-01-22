السويد: تطعيم ألف شخص بلقاح مخزن بالخطأ في درجة حرارة منخفضة للغاية

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ستوكهولم - (د ب أ):

قال مسؤولون في القطاع الصحي في السويد اليوم الجمعة، إن خمس مناطق في البلاد أوقفت مؤقتا برامج التطعيم بأحد أنواع اللقاحات بسبب مشاكل تتعلق بطريقة تخزينه أثناء الشحن.

وتم تخزين نحو 2100 جرعة من لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في درجة حرارة منخفضة للغاية أثناء النقل. وقال المسؤولون إنه تم استخدام نحو ألف جرعة من هذه اللقاحات .

وقالت وكالة الصحة العامة إنها ستحقق فيما إذا كانت درجة الحرارة المنخفضة أثناء الشحن قد أثرت على خصائص اللقاح وما إذا كان الذين تعاطوه بحاجة إلى التلقيح مرة أخرى.

وقال أندرس تيجنيل كبير علماء الأوبئة في وكالة الصحة العامة لقناة "اس في تي" السويدية التلفزيونية: "لسوء الحظ، ارتكب الموزع خطأ ونقل اللقاح في درجات حرارة كانت باردة جدا، بنفس المستوى المطلوب لتخزين لقاح فايزر".

وتستخدم السويد، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، أيضا لقاح فايزر/بيونتيك الذي يجب تخزينه في درجات حرارة منخفضة للغاية.