بايدن يوقع على خطة الإغاثة الاقتصادية لانتشال 12 مليون مواطن من دائرة الفقر

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوقيع على خطة الإغاثة الاقتصادية لتجاوز تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية السلبية.

وأكد بايدن، في كلمة اليوم الجمعة، نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن خطة إنقاذ الولايات المتحدة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر.

وأضاف أنه "سيتم توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا"، لافتًا إلى أن "قطاع التعليم في الولايات المتحدة خسر أكثر من 600 ألف وظيفة".

وتابع أن "14 مليون أمريكي يتخلفون عن دفع إيجار بيوتهم وكثير منهم مهددون بالطرد من منازلهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه أكبر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا.