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بالصور.. حريق يلتهم شقة في الإسكندرية

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بالصور.. حريق يلتهم شقة في الإسكندرية بالصور.. حريق يلتهم شقة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:55 م الجمعة 22 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع، مساء اليوم الجمعة، بشقة سكنية بعقار في منطقة سيدي بشر بحري، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول، بلاغًا بنشوب حريق في شقة بعقار بشارع البكباشي العيسوي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة في الطابق السادس بالعقار المكون من 13 طابق، ما أسفر عن التهام النيران محتويات الشقة، دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارات الإطفاء، فيما تشير المعاينة الأولية إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر محضر إداري قسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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