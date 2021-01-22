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​بالأسماء.. ننشر تشكيل المكتب السياسي لحزب المؤتمر

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​بالأسماء.. ننشر تشكيل المكتب السياسي لحزب المؤتمر ​بالأسماء.. ننشر تشكيل المكتب السياسي لحزب المؤتمر

مصراوي Masrawy

10:45 م الجمعة 22 يناير 2021

(مصراوي):

قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ إعادة تشكيل المكتب السياسي والأمانة المركزية للحزب برئاسته، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء وتأهيل الكوادر السياسية والحزبية الجديدة، وتمكين الشباب.

وشمل القرار 483 لسنة 2021، تعيين مصطفى الدكروري، مساعدًا لرئيس الحزب، وأمينًا لتنظيم الجمهورية وعضو المكتب السياسي، ومحسن سرحان الكاشف، أمين العضوية المركزية، وأمين عام محافظة الجيزة، وعضو المكتب السياسي للحزب، ومحمد سويد، أمينًا عامًا للإعلام، وعضو المكتب السياسي للحزب، ووليد عبدالوهاب قوطة، أمينًا لتنمية الموارد، وعضو المكتب السياسي للحزب، وهبة محمود حنفي، أمينًا عامًا للمرأة، وعضو المكتب السياسي، ويوسف عماد فوزي، رئيس اتحاد الشباب، وعضو المكتب السياسي، للحزب ومحمد حسب الله، أمينًا عامًا للمجالس المحلية، وعضو المكتب السياسي، وهاني محمد علي، أميناً للعلاقات العامة، وعضو المكتب السياسي للحزب.

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