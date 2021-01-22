"ضمد العام" يجري أكثر من 173 ألف فحص مخبري خلال عام 2020

★ ★ ★ ★ ★

صحة جازان أكدت أن المستشفى يعمل بكوادر متخصصة وذوي كفاءة عالية

قالت صحة جازان إن مستشفى ضمد العام ممثلاً في قسم المختبر وبنك الدم أجرى عدد 173754 فحصاً مخبرياً خلال عام 2020 م.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة أن القسم قام بإجراء عدد كبير من الفحوصات لعينات الدم والكشف عن الطفيليات والفيروسات والمزارع المكروبية وغيرها للمراجعين لأقسام الطوارئ والعيادات والتنويم خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن قسم المختبر بالمستشفى يعمل بكوادر متخصصة في مجال المختبرات وبنوك الدم وذوي كفاءة عالية فضلاً عن توافر التجهيزات التي تسهم في دقة التحاليل والفحوصات.

وذكرت أن إدارة المستشفى بالتنسيق مع صحة جازان تسعى لتوفير الدعم اللازم من كوادر متخصصة وتجهيزات متقدمة لبلوغ قسم المختبر وجميع الأقسام بالمستشفى لأعلى درجات الجودة، لما فيه تسهيل وتقديم الخدمات المتميزة للمرضى والمراجعين.

جازان ضمد صحة جازان مستشفى ضمد العام