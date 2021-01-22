أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل خمسة في انفجارين بروسيا داخل شركة بترول ومنجم

Print
مقتل خمسة في انفجارين بروسيا داخل شركة بترول ومنجم مقتل خمسة في انفجارين بروسيا داخل شركة بترول ومنجم

مصراوي Masrawy

09:18 م الجمعة 22 يناير 2021

موسكو - (د ب أ):
لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر في اليوم الجمعة إثر حادثين منفصلين أحدهما بشركة للبترول والآخر في منجم.
وقال المدعي العام المسؤول اليوم الجمعة إن شخصين لقيا حتفهما داخل شركة بترول صغيرة في جمهورية تتارستان الروسية بعد انفجار صهريج مياه.
وتجري السلطات الروسية تحقيقا على خلفية انتهاك لوائح السلامة داخل المصنع.
وفي بلدة كيميروفو بمنطقة سيبيريا توفي ثلاثة من الرجال إثر انفجار في منجم فحم، ما أدى إلى انهيار فيه.
وكان غاز الميثان تسرب من قبل داخل هذا المنجم على عمق 265 مترا تحت الأرض.
تمكن 41 زميلا للرجال الثلاثة من إنقاذ أنفسهم من عمق المنجم وصعدوا إلى السطح وفقا لما قاله نائب حاكم المنطقة.
ويجري الادعاء العام أيضا تحقيقات في هذا الحادث.
تقع مميتة بصورة متكررة في روسيا نظرا لعدم مراعاة لوائح السلامة في أماكن العمل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية