مقتل خمسة في انفجارين بروسيا داخل شركة بترول ومنجم

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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ):

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر في روسيا اليوم الجمعة إثر حادثين منفصلين أحدهما بشركة للبترول والآخر في منجم.

وقال المدعي العام المسؤول اليوم الجمعة إن شخصين لقيا حتفهما داخل شركة بترول صغيرة في جمهورية تتارستان الروسية بعد انفجار صهريج مياه.

وتجري السلطات الروسية تحقيقا على خلفية انتهاك لوائح السلامة داخل المصنع.

وفي بلدة كيميروفو بمنطقة سيبيريا توفي ثلاثة من الرجال إثر انفجار في منجم فحم، ما أدى إلى انهيار فيه.

وكان غاز الميثان تسرب من قبل داخل هذا المنجم على عمق 265 مترا تحت الأرض.

تمكن 41 زميلا للرجال الثلاثة من إنقاذ أنفسهم من عمق المنجم وصعدوا إلى السطح وفقا لما قاله نائب حاكم المنطقة.

ويجري الادعاء العام أيضا تحقيقات في هذا الحادث.

تقع حوادث مميتة بصورة متكررة في روسيا نظرا لعدم مراعاة لوائح السلامة في أماكن العمل.