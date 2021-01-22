مزارع يقتل شقيقه بسبب خلاف على الميراث في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تخلص مزارع من شقيقه، اليوم الجمعة ، رميا بالرصاص، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على الميراث في فرشوط بمحافظة قنا.

إصابته بطلق ناري، على يد شقيقه في قرية الدهسة بفرشوط.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بمقتل محمد عبدالشافي 50 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري بقرية الدهسة بفرشوط.

و كشفت التحريات الأولية، أن شقيق المجني عليه، أطلق النيران صوب القتيل بسبب خلافات على الميراث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.