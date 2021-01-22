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للتنقيب عن آثار ما قبل الإسلام.. لماذا تعطلت بعثة زاهي حواس في ؟

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للتنقيب عن آثار ما قبل الإسلام.. لماذا تعطلت بعثة زاهي حواس في السعودية؟ للتنقيب عن آثار ما قبل الإسلام.. لماذا تعطلت بعثة زاهي حواس في ؟

مصراوي Masrawy

09:13 م الجمعة 22 يناير 2021

(مصراوي):

أكد خبير الآثار المصرية العالمي الدكتور زاهي حواس، إن جائحة عطلت عمل البعثة الأثرية التي شكّلها للتنقيب عن الآثار في المملكة العربية ، مضيفًا سيكون مجال عمل البعثة هو التنقيب عن آثار ما قبل الإسلام في المملكة.

وأضاف حواس في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ستكون هذه البعثة هي الأولى من نوعها، في التعاون للتنقيب عن الآثار بين وأي دولة عربية أخرى، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأسئلة الغامضة في التاريخ يتوقع أن يجيب عنها الاكتشافات الأثرية التي سنتوصل لها.

جدير بالذكر أن الدكتور زاهي حواس، أعلن خلال الأيام الماضية، كشفًا أثريًا كبيرًا توصلت له بعثة مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، التي تعمل برئاسته، في منطقة آثار سقارة بجوار هرم الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة.
وقال حواس إن البعثة عثرت على المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، والذي تم الكشف عن جزء منه في الأعوام السابقة للبعثة، مشيرًا إلى أن البعثة عثرت أيضًا على تخطيط المعبد، بالإضافة إلى 3 مخازن مبنية من الطوب في الناحية الجنوبية الشرقية منه، لتخزين القرابين والأدوات التي كانت تستخدم في إحياء عقيدة الملكة.

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