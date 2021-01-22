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السويس- حسام الدين أحمد:

توفي لاعب ناشئ سابق بأكاديمية الزمالك، في السويس عقب صلاة العشاء في منزله، بحي الأربعين، وشيع الأهالي جثمان الطفل عمر أباظة ظهر اليوم الجمعة وسط حالة الحزن بين أصدقائه وجيرانه.

وقال محمد مقلد خال الطفل، إن عمر أباظة 14 عامًا كان يصلي العشاء في منزله بمنطقة الألبان، وخلال السجود في الركعة الأخيرة لم يستطع استكمال الصلاة، وقال لأسرته إنه يشعر بدوار ويرغب في القيئ، وعقب ذلك وضعوه على سريره، إلا انه راح في سبات عميق، ما دفع والده للإسراع به إلى المستشفى العام.

وأوضح أن الطبيب الذي فحص عمر أفاد أنه توفي ومر على زمن وفاته قرابة ساعة، ورجح أن يكون سبب الوفاة جلطة في المخ.

وتابع الخال، أن كلمات الطبيب نزلت كالصاعقة على والديه، إذ انهارت والدته وجرى نقلها للعناية المركزة، بينما فقد والده الوعي من هول الصدمة.

وأكد خال الطفل، أن عمر لم يعاني من أي أمراض ولم تظهر عليه أعراض تشير إلى إصابته بأي مرض.

وفي السياق قال الكابتن ميمي فريد مدرب أكاديمية الزمالك في السويس، إن الطفل عمر ترك الأكاديمية قبل عامين، وكان من الناشئين المميزين في اللعب، محبًا لزملائه.

وأوضح الكابتن حسين عزوز مدرب كرة القدم في مركز شباب السلام، أن عمر التحق بالمركز للتدريب منذ أيام، وحضر تمرينه واحدة قبل أسبوع، وبالأمس تواصل معه عمر وكان يسأله عن موعد التمرين المقبل للحضور.