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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو عبر حسابه بـ"فيسبوك"، لشقق موظفي الوزارات بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

ويجرى تنفيذ سكن موظفي الوزارات في العاصمة الإدارية في مدينة حدائق العاصمة شمال مدينة بدر، حيث وضع الجهاز خلال الفترة الماضية هذا المشروع على قائمة أولوياته.

وانتهى الجهاز مؤخرا من فرش إحدى الشقق وتشطيبها؛ لتكون نموذجًا لباقي الشقق التي تم الانتهاء من تنفيذها أيضًا، حيث انتهى جهاز مدينة حدائق العاصمة، من تنفيذ 100% من المباني الخدمية في المشروع، ومن المتوقع تسليم المشروع بالكامل نهاية الربع الأول من 2021.

ويبعد سكن موظفي الوزارات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، حوالي 15 كيلو مترًا من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع بـ3.2 مليار جنيه.

يتكون المشروع من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، وتتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور"، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات السكنية حوالى 100%، مقابل 95% نسبة تنفيذ المرافق، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 75% حتى الآن.

ويضم المشروع جميع الخدمات من مدارس وحضانات وملاعب، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة تشطيب "سوبر لوكس"، كما أن جميع أنواع التشطيبات مختارة بعناية ومن أجود الأنواع.

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