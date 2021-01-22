أخبار عاجلة

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالفرش وكاملة التشطيب.. ننشر أول لشقق موظفي الوزارات بالعاصمة الإدارية

Print
بالفرش وكاملة التشطيب.. ننشر أول فيديو لشقق موظفي الوزارات بالعاصمة الإدارية بالفرش وكاملة التشطيب.. ننشر أول لشقق موظفي الوزارات بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

08:43 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع عبر حسابه بـ"فيسبوك"، لشقق موظفي الوزارات بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية.

ويجرى تنفيذ سكن موظفي الوزارات في العاصمة الإدارية في مدينة حدائق العاصمة شمال مدينة بدر، حيث وضع الجهاز خلال الفترة الماضية هذا المشروع على قائمة أولوياته.

وانتهى الجهاز مؤخرا من فرش إحدى الشقق وتشطيبها؛ لتكون نموذجًا لباقي الشقق التي تم الانتهاء من تنفيذها أيضًا، حيث انتهى جهاز مدينة حدائق العاصمة، من تنفيذ 100% من المباني الخدمية في المشروع، ومن المتوقع تسليم المشروع بالكامل نهاية الربع الأول من 2021.

ويبعد سكن موظفي الوزارات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، حوالي 15 كيلو مترًا من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع بـ3.2 مليار جنيه.

يتكون المشروع من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، وتتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور"، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات السكنية حوالى 100%، مقابل 95% نسبة تنفيذ المرافق، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 75% حتى الآن.

ويضم المشروع جميع الخدمات من مدارس وحضانات وملاعب، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة تشطيب "سوبر لوكس"، كما أن جميع أنواع التشطيبات مختارة بعناية ومن أجود الأنواع.

اقرأ أيضًا:

- مصنع الأكسجين.. الإسكان تكشف تفاصيل تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية (صور)

- "الشقق جاهزة للسكن".. تسليم أول وحدات في العاصمة الإدارية (مواعيد وأرقام العمارات)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية