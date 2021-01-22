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حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط

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حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط حفاظًا على البيئة.. إزالة مكمورة فحم مخالفة بدمياط

مصراوي Masrawy

07:55 م الجمعة 22 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
ترأس متولي محمد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ بدمياط، اليوم الجمعة، حملة لإزالة مكامير الفحم، ومراجعة الاشتراطات والمعايير البيئية.
أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة مكمورة فحم على مساحة 150 مترًا في قرية البساتين التابعة للمركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لمنع تكرار تدشين المكامير.
ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رؤساء المدن والقرى، في وقت سابق، بشن المزيد من الحملات، بالتعاون مع إدارة البيئة لإزالة كافة مكامير الفحم بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

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