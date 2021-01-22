خطير وقاتل.. مركز سموم الإسكندرية يحذر من "حب الملوك" المستخدم في التخسيس

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الإسكندرية– محمد عامر:

حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، المواطنين من خطورة نبات حب الملوك، والذي يستخدمه البعض في التخسيس، واصفًا إياه بأنه شديد السمية ويمثل خطورة بالغة على الإنسان.

وقال مركز الإسكندرية للسموم في بيان له اليوم، إن نبات "حب الملوك" يستخدمه البعض من اجل التخسيس، وعلاج عدد من الأمراض منها آلام القولون والإمساك، وتنظيف الأمعاء من البكتيريا الضارة، علاوة على علاج التشنجات، وآلام البطن رغم أن له أضرار كبيرة وجسيمة على الإنسان، واصفًا إياه بأنه أقصر طريق للموت.

وأشار المركز، إلى أن النبات يسبب كوارث صحية كبيرة ومن بينها القيء المستمر والاسهال والشعور بالغثيان والدوار وضيق بالصدر، وأن كل تلك الأعراض تأتي بشكل أشد من المعتاد.

وأوضح المركز، أن حب الملوك من عائلة الفربيونيات، وتعتبر بذوره شديدة السمية، وهي في الأساس عبارة عن عشبة طبية تنمو على شكل شجيرة صغيرة وتنتشر بشكل كبير في الصين، وبعض البلدان الأسيوية، ويجري تجفيفها وطحنها إلى بودرة.