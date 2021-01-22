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وزير النقل يكشف موعد افتتاح أول مرحلتين من القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية

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وزير النقل يكشف موعد افتتاح أول مرحلتين من القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية وزير النقل يكشف موعد افتتاح أول مرحلتين من القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية

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07:28 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب– أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائي بدأها بتفقد مشروع القطار الكهربائي (LRT) خط "السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان"، بطول 90 كم، ويضم 16 محطة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه من المخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2) في احتفالات أكتوبر 2021، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 76.5%.

وأضاف البيان، أنه تم الانتهاء من تركيب 1200 متر سكة في المسافة بين محطتي عدلى منصور والعبور و960 مترًا في المسافة بين محطتي بدر نيوهليوبوليس، وجار استكمال باقي التركيبات على طول المسار، مضيفًا أنه بدأ العمل في تركيبات السكة بالورشة حيث تم الانتهاء من تركيب 10 سكك بازلت خاصة بمظلة تخزين القطارات، وجار استكمال أعمال التوريدات لمهمات السكة حفاظًا على سير أعمال التركيبات دون توقف.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات الخاصة بالمشروع وعددها 22 قطارًا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 27.5% ومخطط توريد أول قطار في أغسطس 2021 لبدء أعمال التشغيل التجريبي

كما تفقد وزير النقل، المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع) والذي يجري تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وأعمال الجسات، تمهيدًا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد وزير النقل، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا في المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقال والربط بين القاهـرة والمدن الجديدة (العبور– المستقبل– الشروق– هليوبوليس الجديدة- بدر– المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة).

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