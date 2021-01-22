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الصحة العالمية تتفق مع فايزر لتأمين 40 مليون جرعة من لقاحها للدول الفقيرة

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الصحة العالمية تتفق مع فايزر لتأمين 40 مليون جرعة من لقاحها للدول الفقيرة الصحة العالمية تتفق مع فايزر لتأمين 40 مليون جرعة من لقاحها للدول الفقيرة

مصراوي Masrawy

07:31 م الجمعة 22 يناير 2021

وكالات:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها اتفقت مع شركة فايزر الأمريكية، على تأمين 40 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا، لمنصة "كوفاكس" بهدف إيصالها للدول الفقيرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق .
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس كورونا.
وقالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو الأربعاء الماضي "لدينا لقاح واحد يستخدم على نطاق واسع في السوق، وهو لقاح "فايزر". ولم نرصد أي وفيات ناجمة عن أي من اللقاحات المستخدمة حاليا".
وأضافت أن المنظمة تتابع عن كثب استخدام لقاح "فايزر" والتقارير من الدول التي تم توزيع اللقاح فيها.
وكانت السلطات النرويجية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وفاة 23 شخصا مسنا مصابا بفيروس كورونا تلقوا لقاح "فايزر"، فيما التحقيق في أسباب الوفيات لا يزال مستمرا.

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