الطيران المدني الكويتي يقلص عدد القادمين لمطار الكويت الى ألف راكب يوميا

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مصراوي Masrawy

الكويت - (أ ش أ):

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية،قراراً إلى شركات الطيران، بتقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي، اعتبارا من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل .

وقال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عبدالله الراجحي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن قرار تخفيض الركاب القادمين للكويت،يشمل كل الشركات العاملة في مطار الكويت،ويشترط عدم زيادة اعداد الركاب القادمين عن 1000 راكب يوميا.

وأضاف الراجحي أن تعليمات السلطات الصحية في الكويت الى (الطيران المدني)، شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الأسبوعين القادمين، وذلك للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره، لاسيما مع ظهور إحدى السلالات الجديدة من الفيروس خلال الأسبوع الماضي لراكبين قدما الى الكويت من بريطانيا.

وأشار إلى أن قرار (الطيران المدني) سيكون لمدة أسبوعين، لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات الأهلية للعمل في مطار الكويت الدولي لإجراء الفحوصات الخاصة بالقادمين، موضحا أن القرار تستثنى منه العمالة المنزلية وركاب (الترانزيت) .

وفي سؤال حول مصير الركاب القادمين الى الكويت الذين يمتلكون تذاكر محجوزة مسبقاً على شركات الطيران المختلفة خلال تلك الفترة، أوضح الراجحي أن شركات الطيران ستقوم بجدولة الرحلات القادمة الى الكويت خلال الفترة المقبلة، تنفيذا للقرارات الصادرة من الطيران المدني وبما يحفظ حقوق جميع الركاب.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت اليوم الجمعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتباراً من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن القرار يأتي بناءً على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني، مع استثناء ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت.