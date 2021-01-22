أخبار عاجلة

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الطيران المدني الكويتي يقلص عدد القادمين لمطار الكويت الى ألف راكب يوميا

Print
الطيران المدني الكويتي يقلص عدد القادمين لمطار الكويت الى ألف راكب يوميا الطيران المدني الكويتي يقلص عدد القادمين لمطار الكويت الى ألف راكب يوميا

مصراوي Masrawy

07:29 م الجمعة 22 يناير 2021

الكويت - (أ ش أ):

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية،قراراً إلى شركات الطيران، بتقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي، اعتبارا من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل .

وقال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عبدالله الراجحي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن قرار تخفيض الركاب القادمين للكويت،يشمل كل الشركات العاملة في مطار الكويت،ويشترط عدم زيادة اعداد الركاب القادمين عن 1000 راكب يوميا.

وأضاف الراجحي أن تعليمات السلطات الصحية في الكويت الى (الطيران المدني)، شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الأسبوعين القادمين، وذلك للسيطرة على والحد من انتشاره، لاسيما مع ظهور إحدى السلالات الجديدة من الفيروس خلال الأسبوع الماضي لراكبين قدما الى الكويت من بريطانيا.

وأشار إلى أن قرار (الطيران المدني) سيكون لمدة أسبوعين، لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات الأهلية للعمل في مطار الكويت الدولي لإجراء الفحوصات الخاصة بالقادمين، موضحا أن القرار تستثنى منه العمالة المنزلية وركاب (الترانزيت) .

وفي سؤال حول مصير الركاب القادمين الى الكويت الذين يمتلكون تذاكر محجوزة مسبقاً على شركات الطيران المختلفة خلال تلك الفترة، أوضح الراجحي أن شركات الطيران ستقوم بجدولة الرحلات القادمة الى الكويت خلال الفترة المقبلة، تنفيذا للقرارات الصادرة من الطيران المدني وبما يحفظ حقوق جميع الركاب.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت اليوم الجمعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتباراً من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن القرار يأتي بناءً على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني، مع استثناء ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 9 وفيات و 943 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

شبكة عيون الإخبارية