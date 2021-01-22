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اليمن يدين إطلاق ميليشيات الحوثي زورقًا وطائرة مفخخين باتجاه

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اليمن يدين إطلاق ميليشيات الحوثي زورقًا وطائرة مفخخين باتجاه السعودية اليمن يدين إطلاق ميليشيات الحوثي زورقًا وطائرة مفخخين باتجاه

مصراوي Masrawy

07:16 م الجمعة 22 يناير 2021

عدن- (أ ش أ):

أدان اليمن إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران زورقًا بحريًا مفخخًا في البحر الأحمر وطائرة مسيرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه ، والتي تمكنت قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضهما وتدميرهما.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية -في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الجمعة وقوف اليمن مع الأشقاء في السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييدها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكل أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة.

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