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إنجاز عالمي.. فريق طبي بـ"الحرس" يجري أول قسطرة "فيستولا" لمريض كلوي

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بدون جراحة عن طريق الأشعة التداخلية وتقنية التردد الحراري والمغناطيس

إنجاز عالمي.. فريق طبي بـ

تمكّن فريق طبي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض للحرس الوطني - بفضل الله - من إجراء أول عملية لمريض بالفشل الكلوي عن طريق قسطرة الغسيل الدموي الشرياني الوريدي "الفيستولا" عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام تقنية التردد الحراري والمغناطيس بدون جراحة وبدون شق في الجلد لمريض مصاب بالفشل الكلوي.


وفي التفاصيل: تم إجراء العملية بمشاركة فريق طبي متكامل من استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة بقيادة الدكتور يوسف الزهراني، وبالتعاون مع قسم الكلى وقسم التخدير.

يذكر أن هذا الإنجاز يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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