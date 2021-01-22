الأمم المتحدة: مقتل 12 شخصا في مخيم الهول بسوريا منذ بداية 2021

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مصراوي Masrawy

بيروت - (د ب أ):

أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 12 شخصا قتلوا في مخيم الهول للاجئين المكتظ بالسكان في شمال شرقى سوريا منذ بداية العام.

وأعرب كل من عمران رضا، منسق الأمم المتحدة المقيم وهو أيضا منسق الشؤون الإنسانية بسوريا، ومهند هادي، منسوق الشؤون الإقليمية للأزمة السورية، عن مخاوفهما بشأن ما وصفاه بـ"أوضاع أمنية متدهورة" في مخيم الهول.

وقال مسؤولا الأمم المتحدة في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، إنه اعتبارا من 1 إلى 16 يناير، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان المخيم بينهم لاجئة عراقية. وأضافا أن شخصا آخر أصيب بجروح خطيرة في هجوم عنيف.

ومن غير الواضح الملابسات المحيطة بعمليات القتل.

يقع مخيم الهول في منطقة يسيطر عليها أكراد سوريا. وهو أكبر مخيم لاجئين في البلد الذي تمزقته الحرب ويعيش فيه أكثر من 60 ألف شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وأكثر من 80 بالمئة من سكانه من النساء والأطفال.