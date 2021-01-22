أخبار عاجلة

قصة "ملك الأطوال" في سباقات الخيل السعودية -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض -
"الصحة العالمية": متحور كورونا "البريطاني" ينتشر في 70 بلدًا و"الجنوب إفريقي" في 31 -
"مستشفى الملك سلمان" بالرياض ينفذ فرضية حريق في مغسلة طبية -
"أمانة الطائف" تقوم بتسوير 24 مقبرة بالمحافظة وضواحيها -
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي -
مستشار بالبيت الأبيض: وزعنا ٤٧ مليون جرعة لقاح على الولايات -
هيئة صحية أمريكية تكشف عدد حالات الحساسية من اللقاحات -
مراكز السيطرة على الأمراض: ٢٦ ولاية سجلت إصابات بسلالة كورونا البريطانية -
السبت.. افتتاح البرنامج الثقافي للمسارح المتنقلة بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: مقتل 12 شخصا في مخيم الهول بسوريا منذ بداية 2021

Print
الأمم المتحدة: مقتل 12 شخصا في مخيم الهول بسوريا منذ بداية 2021 الأمم المتحدة: مقتل 12 شخصا في مخيم الهول بسوريا منذ بداية 2021

مصراوي Masrawy

05:54 م الجمعة 22 يناير 2021

بيروت - (د ب أ):
أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 12 شخصا قتلوا في مخيم الهول للاجئين المكتظ بالسكان في شمال شرقى سوريا منذ بداية العام.
وأعرب كل من عمران رضا، منسق الأمم المتحدة المقيم وهو أيضا منسق الشؤون الإنسانية بسوريا، ومهند هادي، منسوق الشؤون الإقليمية للأزمة السورية، عن مخاوفهما بشأن ما وصفاه بـ"أوضاع أمنية متدهورة" في مخيم الهول.
وقال مسؤولا الأمم المتحدة في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس، إنه اعتبارا من 1 إلى 16 يناير، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان المخيم بينهم لاجئة عراقية. وأضافا أن شخصا آخر أصيب بجروح خطيرة في هجوم عنيف.
ومن غير الواضح الملابسات المحيطة بعمليات القتل.
يقع مخيم الهول في منطقة يسيطر عليها أكراد سوريا. وهو أكبر مخيم لاجئين في البلد الذي تمزقته الحرب ويعيش فيه أكثر من 60 ألف شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وأكثر من 80 بالمئة من سكانه من النساء والأطفال.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

مجلس الوزراء المصري يصدر 11 قرارا جديدا

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الريف

رئيس الوزراء: مشروع تطوير القرى المصرية سيغير وجه الريف

شبكة عيون الإخبارية