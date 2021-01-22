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محطات الرصد الأردنية سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر

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محطات الرصد الأردنية سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر محطات الرصد الأردنية سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر

جى بي سي نيوز  :- سجلت محطات رصد الزلازل في الأردن، الخميس، هزة أرضية مركزها في جزيرة قبرص بقوة 5.1 على مقياس ريختر، وفق مرصد الزلازل الأردني.

وقال رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن مركز الهزة الأرضية 40 كم جنوب شرق نيوقوسيا في قبرص، وعلى عمق 40 كم، وحدثت الساعة 16:27 بتوقيت الأردن.

وأوضح سويدان، أن الهزة لم يشعر بها السكان في الأردن وفق آخر التحديثات لديه، وهي من نوع متوسطة القوة، متوقعا عدم حدوث موجات تسونامي تتبع الهزة الأرضية.

مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أُنشئ عام 1983؛ بهدف مراقبة النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة، من أجل تقييم المخاطر الزلزالية، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حال حدوث زلزال مدمر.

جي بي سي نيوز

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