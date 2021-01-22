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صاحب محل وراء سقوط عاطل بحوزته عملات مزورة في المطرية

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صاحب محل وراء سقوط عاطل بحوزته عملات مزورة في المطرية صاحب محل وراء سقوط عاطل بحوزته عملات مزورة في المطرية

مصراوي Masrawy

03:54 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط عاطل بحوزته عملات وطنية مزورة في المطرية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على أحد محلات الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم وطلب شراء هاتفين محمول وقدم له مبلغ مالي "عملات مقلدة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة")، وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من ( صاحب مقهى - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) "جار تحديده وضبطه" بقصد ترويجها على المواطنين.

كما أضاف بأنه كان في سبيله لشراء هاتفين محمول المشار إليهما بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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