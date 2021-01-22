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تعلن استقرار عدد إصابات كورونا

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السعودية تعلن استقرار عدد إصابات كورونا تعلن استقرار عدد إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

03:52 م الجمعة 22 يناير 2021

الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزار الصحة ، اليوم الجمعة، استقرار عدد إصابات في المملكة، مسجلة 213 إصابة، بالإضافة إلى ارتفاع حالات التعافي، والتي بلغت 188 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 365 ألفا و988 حالة مؤكدة، بزيادة 213 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 212 حالة.
وتم تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 357 ألفا و525 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).
وأعلنت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6346 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2117 حالة، منها 322 حالة حرجة.

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