الصغرى بالقاهرة 9 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

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مصراوي Masrawy



كتب – أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد، أن طقس غدا السبت، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على أغلب الأنحاء، دافيء على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، بارد على جنوب سيناء .

وأضاف الخبراء، أنه تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وحذر خبر هيئة الأرصاد، من برودة الطقس، خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس .

وفيما بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت:

القاهرة : العظمى 19 – الصغرى 9

الإسكندرية: العظمى 19 – الصغرى 10

أسيوط: العظمى 22 – الصغرى 5

السلوم: العظمى 16 – الصغرى 6

أسوان: العظمى 26 – الصغرى 9

حلايب: العظمى 24 - الصغرى 16