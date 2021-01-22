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السبت.. نقابة مهندسين الإسكندرية تناقش مكتسبات المرأة في الدستور الجديد

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السبت.. نقابة مهندسين الإسكندرية تناقش مكتسبات المرأة في الدستور الجديد السبت.. نقابة مهندسين الإسكندرية تناقش مكتسبات المرأة في الدستور الجديد

مصراوي Masrawy

03:25 م الجمعة 22 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، غدا السبت، ندوة بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة فى الدستور الجديد"، يحاضر فيها سلوى عبد القادر المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن الندوة ستبث عبر الإنترنت من الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من ومنع التجمعات حفاظا على سلامة المهندسين.

وأضاف أن اللجنة الاجتماعية والثقافية مستمرة في تنظيم سلسلة من الندوات السلوكية والفاعليات بتقنية البث المباشر لافتا إلى أنه سيتم استقبال الأسئلة والإجابة عليها على الهواء مباشرة خلال البث.

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