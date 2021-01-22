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خامنئي ينشر تغريدة تحض على الانتقام لسليماني وتهدد

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خامنئي ينشر تغريدة تحض على الانتقام لسليماني وتهدد ترامب خامنئي ينشر تغريدة تحض على الانتقام لسليماني وتهدد

مصراوي Masrawy

02:45 م الجمعة 22 يناير 2021

(أ ف ب)
نشر حساب مرتبط بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي على تويتر تغريدة تدعو إلى الثأر لقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ويبدو أنها تستهدف مباشرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد الذي أمر بالعملية.
وجاء في التغريدة التي نشرت قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة على حساب "خامنئي سايت" وهو الموقع الالكتروني الخاص بآية الله خامنئي، وكتبت باللغة الفارسية "لا مفر من الثأر. قاتل سليماني ومن أمر بقتله سينالان الانتقام".
وأرفقت التغريدة بصورة مركبة لترامب وهو يمارس لعبة الغولف على ضفة البحر ويظهر على الملعب الأخضر ظلّ طائرة حربية.
وقتل سليماني قائد فيلق القدس الذي يوكل إليه أداء مهام خارجية، فجر الثالث من يناير 2020، ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية قرب مطار بغداد، في عملية اغتيال وضعت الجمهورية الإسلامية في مواجهة تحديات على صعيد دور إقليمي كان سليماني أحد أبرز صانعيه.
وجرت العملية بأمر من ترامب الذي غادر منصبه الأربعاء وخلفه جو بايدن. وقد توجه إلى نادي الغولف الذي يملكه في فلوريدا في جنوب غرب الولايات المتحدة.
وتعهد المرشد الأعلى مراراً بالانتقام لموت سليماني. وفي الأول من يناير خلال احتفال لإحياء ذكرى سليماني، حذّر رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي من أن قتلة سليماني "لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم".
وقال رئيسي حينها إنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمر بتصفية سليماني "لا يمكنه الإفلات من العدالة".
وجاء في التغريدة التي نشرت على حساب موقع خامنئي أن "الانتقام يمكن أن يحلّ في أي وقت".
وفي التاسع من يناير، حذف تويتر تغريدة نشرت على إحدى حسابات خامنئي، تضمنت منعاً لاستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا، على اعتبار أن إيران لا يمكن أن تثق بهذين البلدين.
واعتبر الموقع أن تلك التغريدة تنتهك "تحديداً سياسة (تويتر) حول المعلومات المغلوطة عن كوفيد-19".

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