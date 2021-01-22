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يطلع على منظومة التدريب بأكاديمية الشرطة ويتناول الإفطار مع الطلاب

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السيسي يطلع على منظومة التدريب بأكاديمية الشرطة ويتناول الإفطار مع الطلاب يطلع على منظومة التدريب بأكاديمية الشرطة ويتناول الإفطار مع الطلاب

مصراوي Masrawy

02:27 م الجمعة 22 يناير 2021

كتب - محمد سامي:
قام الرئيس عبد الفتاح ، فجر الجمعة، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، واطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم، وعلى ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي.

وتفقد السيسي، القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمي والدولي.

واستعرض الرئيس، طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادي للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك الرئيس أبناءه من طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار، واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث، واطمأن على أحوالهم متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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