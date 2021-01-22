وزير الأوقاف يوجه الشكر لرئيس الجمهورية لرعايته مؤتمر «حوار الأديان والثقافات»

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

ويعقد المؤتمر في الفترة من 13 – 14 مارس 2021، تحت عنوان: «حوار الأديان والثقافات» مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الرعاية هي أكبر دعم لأعمال المؤتمر، وأنها خير دافع لنا لبذل أقصى الجهد في العمل على إنجاح رسالة المؤتمر، وأن نكون عند مستوى هذه الرعاية الكريمة.

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية :

المحور الأول :

مفهوم الحوار وغاياته .

فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها ، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف ، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا .

المحور الثاني :

عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد .

المحور الثالث :

الحوار والمشترك الإنساني : دينيًّا وثقافيًّا .

المحور الرابع :

الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا

وثقافيًّا .

المحور الخامس :

أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني .

المحور السادس :

عوامل نجاح الحوار .