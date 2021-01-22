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إغلاق 3 صيدليات مخالفة خلال حملة تفتيشية في شمال سيناء

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إغلاق 3 صيدليات مخالفة خلال حملة تفتيشية في شمال سيناء إغلاق 3 صيدليات مخالفة خلال حملة تفتيشية في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

01:49 م الجمعة 22 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :
أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، عن إغلاق 3 صيدليات مخالفة خلال حملات تفتيشية بشمال سيناء.
ووافق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الغلق الإداري لـ٣ صيدلية بالعريش، لمزاولة النشاط في عدم وجود المدير الفني، وبالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
أضاف "شوكة"، أنه تبين من خلال التفتيش مخالفة ٣ صيدليات تابعة لقسم ثان العريش، وأن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير الفني ومخالفتهم للقوانين واللوائح
وصرح الدكتور أحمد طلبة مدير التفتيش الصيدلي، أن قرار الغلق جاء بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية "إدارة الصيدلة، وجرى تنفيذ الغلق بمشاركة مأمور قسم ثان العريش ورئيس مباحث قسم ثان العريش.

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