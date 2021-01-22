نائب محافظ جنوب سيناء تستعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس أمام المواطنين

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جنوب سيناء - رضا السيد:

استعرضت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس، بحضور عدد كبير من مشايخ القبائل البدوية ومواطني المدينة، ومسئولي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس كرم معوض استشاري المشروع، للاستماع إلى آراء المواطنين ورؤيتهم لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ المخطط.

وأكدت نائب المحافظ أن المخطط الاستراتيجي، تضمن عدد التجمعات البدوية التي توجد بمنطقة حي السلام بالمدينة، وأن المخطط بشكل عام سيحول مدينة أبورديس إلى مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، وجعلها بوابة للسياحة التاريخية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة والذي سيستمر حتى عام ٢٠٣٢، لمدة 11 عامًا.

وأوضحت أن المخطط يعطى أولوية لمشروعات الحماية من أخطار السيول، وإقامة جامعة حكومية على مساحة 50 فدان جرى تخصيصها بالفعل، وأيضًا يتضمن المخطط الاستراتيجي زيادة الكثافة السكانية بالمدينة إلى 20 ألف نسمة، إضافة إلى إتاحة الألاف من فرص العمل الجديدة لما يتضمنه المخطط من إقامة منطقة للصناعات التعدينية.

وقالت نائب المحافظ إنه جرى خلال المخطط تحديد مساحة 4 آلاف فدان ضمن الحيز العمراني للمدينة، بهدف إقامة منطقة للصناعات التعدينية التي تعتمد على المواد الخام المتاحة بمخزون كبير داخل المنطقة، وسيقام فيها مجمعات صناعية كبيرة، مثل الحديد، والاسمنت، وشرائح الطاقة الشمسية، والزجاج، والفخار، والطوب.