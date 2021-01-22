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بالأصفر.. إطلالة جريئة لـ"هيفاء وهبي" تفاجئ بها متابعيها

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بالأصفر.. إطلالة جريئة لـ"هيفاء وهبي" تفاجئ بها متابعيها بالأصفر.. إطلالة جريئة لـ"هيفاء وهبي" تفاجئ بها متابعيها

مصراوي Masrawy

01:30 م الجمعة 22 يناير 2021

كتبت- هند خليفة

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

ظهرت هيفاء بإطلالة جريئة ومختلفة، اعتمدت فيها على اللون الأصفر الصريح، حيث ارتدت بنطالون باللون البني مع جاكيت طويل باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، و نسقت معهما تيشيرت باللون الرمادي.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأصفر، فيما أضافت للإطلالة حقيبة صغيرة الحجم باللون الأحمر، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بإظهار قصة الشعر فقط، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة ولون الروج الأحمر.

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